Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: देश में सोने-चांदी के भाव में उठापटक का दौर जारी है। अमेरिका-ईरान युद्ध के 5वें सप्ताह में प्रवेश करने और इसके समाप्त होने के कोई संकेत न दिखने के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में 2% तक की गिरावट आई।

हाजिर सोने की कीमत में सोमवार, 30 मार्च को 1.38% की गिरावट आई और यह 4,462 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में यह 2.7% की बढ़त के साथ बंद हुई थी। वहीं, एशियाई कारोबार के दौरान चांदी की कीमतों में 2% की गिरावट आई और यह 68.3 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

सोमवार, 30 मार्च 2026 की सुबह MCX गोल्ड जून वायदा में 1.0% की गिरावट हुई और यह 145785 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि, सिल्वर मई वायदा में 0.64% की गिरावट आई और यह 2,26,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14728 रुपये है। वही, एक किलो सिल्वर का भाव 2,45,000 रुपये किलो है।

सोने-चांदी की कीमत से जुड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: क्यों बढ़ती-घटती हैं सोने की कीमतें?

जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: कैसे तय होती है चांदी की कीमत?

जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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