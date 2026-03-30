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Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: देश में सोने-चांदी के भाव में उठापटक का दौर जारी है। अमेरिका-ईरान युद्ध के 5वें सप्ताह में प्रवेश करने और इसके समाप्त होने के कोई संकेत न दिखने के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में 2% तक की गिरावट आई।

हाजिर सोने की कीमत में सोमवार, 30 मार्च को 1.38% की गिरावट आई और यह 4,462 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में यह 2.7% की बढ़त के साथ बंद हुई थी। वहीं, एशियाई कारोबार के दौरान चांदी की कीमतों में 2% की गिरावट आई और यह 68.3 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

सोमवार, 30 मार्च 2026 की सुबह MCX गोल्ड जून वायदा में 1.0% की गिरावट हुई और यह 145785 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि, सिल्वर मई वायदा में 0.64% की गिरावट आई और यह 2,26,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14728 रुपये है। वही, एक किलो सिल्वर का भाव 2,45,000 रुपये किलो है।

सोने-चांदी की कीमत से जुड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: क्यों बढ़ती-घटती हैं सोने की कीमतें?
जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: कैसे तय होती है चांदी की कीमत?
जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:54 (IST) 30 Mar 2026

मुंबई में आज चांदी की कीमत (Silver Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज चांदी की कीमत 10 ग्राम के लिए 2,450 रुपये, 100 ग्राम के लिए 24,500 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,45,000 रुपये है।

10:51 (IST) 30 Mar 2026

चेन्नई में आज चांदी की कीमत (Silver Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज चांदी की कीमत 10 ग्राम के लिए 2,500 रुपये, 100 ग्राम के लिए 25,000 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,50,000 रुपये है।

10:14 (IST) 30 Mar 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,728 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,500 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,046 रुपये प्रति ग्राम है।

10:13 (IST) 30 Mar 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,743 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,515 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,061 रुपये प्रति ग्राम है।

10:12 (IST) 30 Mar 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,733 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,505 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,051 रुपये प्रति ग्राम है।