Gold Silver Price Today: करवाचौथ के मौके पर गुरुवार (29 अक्टूबर) को वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली जबकि चांदी के भाव में गिरावट जारी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद सोने की कीमतों को कुछ सहारा मिला। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बना हुआ है।

सोना हुआ महंगा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 10:41 बजे दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 155 रुपये यानी 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,43,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,43,705 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोने की शुरुआत 1,43,668 रुपये पर हुई थी। इस दौरान 894 कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार दर्ज किया गया।

इससे पहले सोने का भाव 102 रुपये बढ़कर 1,43,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। बाजार के जानकारों के मुताबिक, नए सौदों और हाजिर बाजार में मांग से सोने की कीमतों को समर्थन मिला।

चांदी 646 रुपये टूटी

सोने के उलट चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सुबह 10:46 बजे एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 646 रुपये यानी 0.33 प्रतिशत गिरकर 1,93,679 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पिछले सत्र में इसका भाव 1,94,325 रुपये प्रति किलोग्राम था। चांदी 1,92,643 रुपये पर खुली और इस दौरान 959 कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार हुआ।

अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखीं

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.75 से 4 प्रतिशत के दायरे में स्थिर रखा है। इस फैसले से सोने की कीमतों को कुछ सहारा मिला। हालांकि ब्याज दरों को स्थिर रखने से सोने की कीमतों में लगातार तेजी की गारंटी नहीं है।

करवा चौथ पर देशभर में कई लोग परंपरा के तहत सोने-चांदी के गहने, सिक्के और अन्य कीमती धातुओं की वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे में त्योहार के दिन दोनों धातुओं की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है।