Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : सोने-चांदी की कीमत में सोमवार, 29 जून को उठापटक देखने को मिल रही है। अगस्त वायदा अनुबंध के लिए एमसीएक्स सोने की कीमत 0.59% की गिरावट के साथ 143305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, एमसीएक्स चांदी वायदा की कीमत सुबह करीब 10:32 बजे 0.18% की गिरावट के साथ 2,23,073 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14302 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

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