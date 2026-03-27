Gold/Silver Price Today Delhi, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: देश में पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी के भाव में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मध्य पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की समय सीमा को एक बार फिर से टालने के बाद आज 27 मार्च को सोने और चांदी की दरों में गिरावट में कुछ कमी आई।

आज कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.33 फीसदी बढ़कर 4,423 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि पिछले सत्र में इसमें लगभग 3 फीसदी की गिरावट आई थी। वहीं, शुक्रवार को एशियाई कारोबार के दौरान कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.29 फीसदी बढ़कर 68.13 डॉलर प्रति औंस हो गया।

सोने-चांदी की कीमत से जुड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?

जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: चांदी की कीमत कैसे तय होती है?

जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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