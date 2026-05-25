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Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad, Bhopal LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में सोमवार, 25 मई को तेजी देखने को मिल रही है। आज जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 1.93 फीसदी तेजी के साथ 2,77,105 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,938 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।

Live Updates
11:30 (IST) 25 May 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)

केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,938 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,610 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,954 प्रति ग्राम है।

11:00 (IST) 25 May 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)

हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,938 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,610 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,954 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 25 May 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,938 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,610 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,954 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 25 May 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,938 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,610 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,954 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 25 May 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,953 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,625 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,964 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 25 May 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,938 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,610 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,954 प्रति ग्राम है।

10:33 (IST) 25 May 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,124 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,780 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,400 प्रति ग्राम है।