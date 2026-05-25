Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad, Bhopal LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में सोमवार, 25 मई को तेजी देखने को मिल रही है। आज जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 1.93 फीसदी तेजी के साथ 2,77,105 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,938 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।

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