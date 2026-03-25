Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमतों में ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच उठापटक का दौर जारी है। कुछ दिनों से इनकी कीमतों में गिरावट का दौर जारी था हालांकि, बुधवार, 25 मार्च को कीमतों में गिरावट का सिलसिला टूट गया और इनमें 7% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बुधवार को एशियाई कारोबार के दौरान, कॉमेक्स पर सोने की दर में लगभग 4% की वृद्धि हुई और यह 4,600 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि कॉमेक्स पर चांदी की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई और यह 74.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

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