Gold/Silver Rate Today LIVE: भारत में शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में सोने-चांदी के भाव में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। आज यानी बुधवार, 25 फरवरी 2026 को MCX पर गोल्ड और सिल्वर के रेट में तेज उछाल आया है।

एमसीएक्स पर सोना 0.24% की तेजी के साथ 1,60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वही, चांदी 1.94% की तेजी के साथ 2,65,814 रुपये किलो के स्तर पर है।

सोने-चांदी का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,61,189 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹2,85,000 पर पहुंच गई है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

