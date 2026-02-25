Gold/Silver Rate Today LIVE: भारत में शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में सोने-चांदी के भाव में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। आज यानी बुधवार, 25 फरवरी 2026 को MCX पर गोल्ड और सिल्वर के रेट में तेज उछाल आया है।
एमसीएक्स पर सोना 0.24% की तेजी के साथ 1,60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वही, चांदी 1.94% की तेजी के साथ 2,65,814 रुपये किलो के स्तर पर है।
सोने-चांदी का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,61,189 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹2,85,000 पर पहुंच गई है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
आज जयपुर में सोने का भाव (Gold Price Today in Jaipur)
आज जयपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,194 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,846 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,150 प्रति ग्राम है।
क्या होता है गोल्ड ईटीएफ?
गोल्ड ईटीएफ एक निवेश का साधन है जिसे शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है यानी अगर मार्केट में सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके ईटीएफ का भाव भी बढ़ेगा।
मंगलवार को सोने-चांदी का भाव
गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,61,780 था। वहीं एक किलोग्राम चांदी 15000 रुपये सस्ती होकर ₹2,85,000 पर पहुंच गई थी।