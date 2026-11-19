Gold Silver Price Today: देश में सोने और चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखी गई। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार, 19 नवंबर को घरेलू बाजार में दोनों धातुओं की कीमतों में 2 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट देखी गई। देश भर में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 2570 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज गई। अब 24 कैरेट सोना 1,30,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बाजार में उपलब्ध है।
वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में 2350 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,800 प्रति 10 ग्राम है। जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 1920 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 98,020 है।
जानें अलग-अलग शहरों में सोने की कीमत
|शहर
|24 कैरेट सोने का रेट (रुपये/प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोने का रेट (रुपये/प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोने का रेट (रुपये/प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
|मुंबई
|1,30,690
|1,19,800
|98,020
|लखनऊ
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
|पटना
|1,30,740
|1,19,850
|98,070
|चेन्नई
|1,30,690
|1,19,800
|98,050
|अयोध्या
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
|गोरखपुर
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
|भोपाल
|1,30,740
|1,19,850
|98,070
|जयपुर
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
|अमृतसर
|1,30,840
|1,19,950
|98,170
चांदी की कीमत में भी आई गिरावट
सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई। एक किलो चांदी कीमत में 5000 रुपये की गिरावट आई, जिससे गुरुवार को चांदी 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है।
जानें अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमत
|शहर
|चांदी की कीमत (रुपये/प्रति किलो)
|दिल्ली
|1,80,000
|मुंबई
|1,80,000
|लखनऊ
|1,80,000
|पटना
|1,80,000
|चेन्नई
|1,80,000
|अयोध्या
|1,80,000
|गोरखपुर
|1,80,000
|भोपाल
|1,80,000
|जयपुर
|1,80,000
|अमृतसर
|1,80,000
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