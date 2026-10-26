Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस बीच सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 26 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:16 बजे MCX पर सोने का वायदा भाव 667 रुपये यानी 0.47% की बढ़त के साथ 1,42,691 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,42,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। MCX पर चांदी का वायदा भाव 481 रुपये यानी 0.25% चढ़कर 1,96,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में चांदी 1,95,719 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

आज कारोबार के दौरान सोने ने 1,42,132 रुपये प्रति 10 ग्राम का निचला स्तर और 1,42,888 रुपये का ऊंचा स्तर छुआ। वहीं, चांदी का भाव 1,95,092 रुपये से 1,97,186 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रहा। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates