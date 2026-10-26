Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस बीच सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 26 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:16 बजे MCX पर सोने का वायदा भाव 667 रुपये यानी 0.47% की बढ़त के साथ 1,42,691 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,42,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
वहीं, चांदी की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। MCX पर चांदी का वायदा भाव 481 रुपये यानी 0.25% चढ़कर 1,96,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में चांदी 1,95,719 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
आज कारोबार के दौरान सोने ने 1,42,132 रुपये प्रति 10 ग्राम का निचला स्तर और 1,42,888 रुपये का ऊंचा स्तर छुआ। वहीं, चांदी का भाव 1,95,092 रुपये से 1,97,186 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रहा। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…
पुणे में आज सोने की कीमत
पुणे में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,706 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
हैदराबाद और केरल में आज सोने की कीमत
हैदराबाद और केरल में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,706 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत
बेंगलुरु में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,706 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,706 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,290 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,100 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,721 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
मुंबई में आज सोने की कीमत
मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,706 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,275 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,085 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,705 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।