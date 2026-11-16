Gold Silver Price Today: देश में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी हैं। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार, 16 नवंबर को घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड 820 रुपये की गिरावट के साथ 136800 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 750 रुपये की गिरावट के साथ 125400 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड 620 रुपये की गिरावट के साथ 102600 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।

वही, एक किलो चांदी का भाव 1.90 लाख रुपये है। यहां जानें आपके शहर में कितना है गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव…

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