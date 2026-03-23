Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: देश में कुछ वक्त में सोने और चांदी के भाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने की दर आज 3% गिरकर 4,462 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि 1983 के बाद से यह अपने सबसे खराब सप्ताह में लगभग 11% की गिरावट दर्ज कर चुकी है।

वहीं, सोमवार को एशियाई कारोबार के दौरान कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें 3% गिरकर 67.5 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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