Gold/Silver Rate Today LIVE: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सभी व्यापारिक साझेदारों पर 15% टैरिफ लगाने के आदेश जारी करने के बाद , मार्केट में व्यापार संबंधी अनिश्चितता का माहौल है। इस माहौल के बीच आज 23 फरवरी सोमवार को सोचे चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

एमसीएक्स पर सोना 1.67% की तेजी के साथ 1,59,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही, चांदी 5.02% की तेजी के साथ 2,65,653 रुपये किलो पर कारोबार कर रहा है।

सोने-चांदी का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,61,350 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹3,00,000 पर पहुंच गई है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates