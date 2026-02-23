Gold/Silver Rate Today LIVE: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सभी व्यापारिक साझेदारों पर 15% टैरिफ लगाने के आदेश जारी करने के बाद , मार्केट में व्यापार संबंधी अनिश्चितता का माहौल है। इस माहौल के बीच आज 23 फरवरी सोमवार को सोचे चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।
एमसीएक्स पर सोना 1.67% की तेजी के साथ 1,59,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही, चांदी 5.02% की तेजी के साथ 2,65,653 रुपये किलो पर कारोबार कर रहा है।
सोने-चांदी का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,61,350 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹3,00,000 पर पहुंच गई है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
आज कोलकाता में चांदी का भाव (Silver Rate Today in Kolkata)
आज कोलकाता में 10 ग्राम चांदी का भाव 3000 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 30000 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 300000 रुपये है।
आज मुंबई में चांदी का भाव (Silver Rate Today in Mumbai)
आज मुंबई में 10 ग्राम चांदी का भाव 3000 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 30000 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 300000 रुपये है।
आज चेन्नई में सोने का भाव
आज चेन्नई में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,211 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,860 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,720 प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने का भाव (Gold Price Today in Delhi)
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,150 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,805 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,116 प्रति ग्राम है।
आज केरल में सोने का भाव (Gold Price Today in Kerala)
आज केरल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,135 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,790 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,101 प्रति ग्राम है।