Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर में तेजी के बीच मुनाफावसूली के चलते मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई।

MCX गोल्ड जून वायदा 0.07% गिरकर 1,53,829 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मई अनुबंध सुबह 9:10 बजे 0.69% गिरकर 2,50,801 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15529 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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