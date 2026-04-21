Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर में तेजी के बीच मुनाफावसूली के चलते मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई।
MCX गोल्ड जून वायदा 0.07% गिरकर 1,53,829 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मई अनुबंध सुबह 9:10 बजे 0.69% गिरकर 2,50,801 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
सोने-चांदी के ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15529 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,529 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,235 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,647 प्रति ग्राम
सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,534 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,240 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,652 प्रति ग्राम
मुंबई में आज चांदी की कीमत
आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 2650 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 26500 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 265000 रुपये है।
लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,544 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,250 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,662 प्रति ग्राम
जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Jaipur)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,544 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,250 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,662 प्रति ग्राम
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,529 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,235 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,647 प्रति ग्राम