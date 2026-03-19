Go to Live Updates

Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: भारत में सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार, 19 मार्च 2026 को भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। US-ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी बुलियन को सुर्खियों में बनाए रखा।

मध्य-पूर्व का संघर्ष अपने तीसरे हफ्ते में है, जिसमें ईरान के खिलाफ US-इज़रायल के हमले और तेहरान के जवाबी हमले धीमे पड़ने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं।

उम्मीद के मुताबिक, US फेडरल रिजर्व ने लगातार तीन बार 0.25% की कटौती के बाद, इस वर्ष लगातार दूसरी बार मुख्य ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। निवेशकों का ध्यान फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों पर केंद्रित रहा।

आज US में स्पॉट गोल्ड का रेट $4,836/oz रहा, जिसमें 1.22% की गिरावट आई; वहीं स्पॉट सिल्वर 2.25% से ज़्यादा गिरकर $75.75/oz पर कारोबार कर रहा था।

MCX पर सोने की कीमतें ₹155,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास मंडरा रही हैं और चांदी ₹250,000 प्रति किलोग्राम पर थी।

Live Updates
08:32 (IST) 19 Mar 2026

आज स्पॉट गोल्ड का रेट

आज US में स्पॉट गोल्ड का रेट $4,836/oz रहा, जिसमें 1.22% की गिरावट आई; वहीं स्पॉट सिल्वर 2.25% से ज़्यादा गिरकर $75.75/oz पर कारोबार कर रहा था।

08:26 (IST) 19 Mar 2026

Gold/Silver Rate Today LIVE: आज सोने-चांदी का भाव

नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। गोल्ड-सिल्वर की कीमतों से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।