Gold Silver Price Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में आज, 25 सितंबर 2026 को भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है, जबकि चांदी की कीमत 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। सुबह 10:48 बजे तक सोना और चांदी दोनों ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

MCX पर 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला सोना 150540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसमें पिछले बंद भाव के मुकाबले 170 रुपये यानी 0.11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सोने ने 150411 रुपये का निचला और 151174 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।

वहीं, 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 232602 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। चांदी में 880 रुपये यानी 0.38 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आज अब तक चांदी 232400 रुपये के निचले और 234208 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंच चुकी है।

देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के ताजा खुदरा भाव और दिनभर के उतार-चढ़ाव से जुड़ी अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग में बने रहे…

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