Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: देश में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार, 18 नवंबर को घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड 2780 रुपये की गिरावट के साथ 133260 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 2550 रुपये की गिरावट के साथ 122150 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड 2090 रुपये की गिरावट के साथ 99940 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।

वही, एक ग्राम चांदी का भाव 185 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 1.85 लाख रुपये है। यहां चेक करें आपके शहर का ताजा भाव…

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