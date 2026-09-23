Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: आज 23 सितंबर 2026 को MCX पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। सुबह 10:08 बजे तक सोने के वायदा भाव में 219 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और यह 1,52,935 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 964 रुपये की तेजी के साथ 2,40,852 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।

अगर हम गुडरिटर्न्स की बात करें तो वह 24 कैरेट सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम तक जा पहुंचा है, 22 कैरेट 14,135 रुपये और 18 कैरेट 11,565 रुपये पर उपलब्ध है। चांदी भी 250 प्रति ग्राम और 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। बाजार में आई इस तेजी के बीच आगे क्या रुख रहता है, इसकी हर बड़ी हलचल इस लाइव ब्लॉग में सबसे पहले बताई जाएगी।

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