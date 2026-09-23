Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: आज 23 सितंबर 2026 को MCX पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। सुबह 10:08 बजे तक सोने के वायदा भाव में 219 रुपये की बढ़त दर्ज की गई और यह 1,52,935 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 964 रुपये की तेजी के साथ 2,40,852 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।
अगर हम गुडरिटर्न्स की बात करें तो वह 24 कैरेट सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम तक जा पहुंचा है, 22 कैरेट 14,135 रुपये और 18 कैरेट 11,565 रुपये पर उपलब्ध है। चांदी भी 250 प्रति ग्राम और 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। बाजार में आई इस तेजी के बीच आगे क्या रुख रहता है, इसकी हर बड़ी हलचल इस लाइव ब्लॉग में सबसे पहले बताई जाएगी।
चेन्नई और केरल में सबसे महंगी चांदी
देश के प्रमुख शहरों में चांदी के भावों पर नजर डालें तो चेन्नई और केरल सबसे महंगे बाजार साबित हो रहे हैं। यहां 1 किलो चांदी ₹2,55,000 पर बिक रही है। वहीं मुंबई-दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में यह ₹5,000 सस्ती यानी ₹2,50,000 प्रति किलो उपलब्ध है।
चांदी भाव लाइव: 10 ग्राम का रेट भी शहरों में अलग -अलग
10 ग्राम चांदी का भाव चेन्नई, हैदराबाद और केरल में ₹2,550 है, वहीं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे समेत कई बड़े शहरों में ₹2,500 पर उपलब्ध है।
सोना भाव लाइव: दिल्ली में सबसे महंगा 24 कैरेट सोना
आज देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का सबसे ऊंचा भाव दिल्ली में दर्ज किया गया है। यहां 24K सोना ₹15,435 प्रति ग्राम पर उपलब्ध है। वहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, केरल और पुणे में यह ₹15,420 प्रति ग्राम चल रहा है।
चांदी भाव लाइव: दक्षिण भारत में महंगी, उत्तर-पश्चिम में सस्ती
आज चांदी के रेट्स में शहरों के बीच साफ अंतर दिख रहा है। चेन्नई, हैदराबाद और केरल में 1 किलो चांदी ₹2,55,000 पर उपलब्ध है, जबकि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में यह ₹2,50,000 प्रति किलो चल रही है।