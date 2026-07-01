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Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: जुलाई महीने के पहले दिन सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह करीब 11:01 बजे एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.08% से ज्यादा टूटकर ₹1,40,998 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 2.24% गिरकर ₹2,23,451 प्रति किलोग्राम पर आ गई।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14078 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

सोने-चांदी के ताजा भाव और बाजार की हर बड़ी हलचल जानने के लिए हमारे LIVE Blog के साथ बने रहें…

Live Updates
11:35 (IST) 1 Jul 2026

बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:21 (IST) 1 Jul 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:11 (IST) 1 Jul 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,930 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,740 प्रति 10 ग्राम

11:09 (IST) 1 Jul 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,40,780 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,29,050 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,05,590 प्रति 10 ग्राम

11:09 (IST) 1 Jul 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 1 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,42,910 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,31,000 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,400 प्रति 10 ग्राम