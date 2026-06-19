Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के दाम में शुक्रवार, 19 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं। वैश्विक बाजारों के संकेत, अमेरिकी फेड के फैसले और निवेशकों की मुनाफावसूली के बीच बुलियन बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर अगस्त वायदा सोना 2.11% की गिरावट के साथ 1,46,165 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 3.18 फीसदी गिरावट के साथ 230012 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14586 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

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