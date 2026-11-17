Gold Silver Price Today: देश में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी हैं। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार, 17 नवंबर को घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड 760 रुपये की गिरावट के साथ 136040 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 700 रुपये की गिरावट के साथ 124700 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड 570 रुपये की गिरावट के साथ 102030 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।

वही, एक किलो चांदी का भाव 1.90 लाख रुपये है। यहां जानें आपके शहर में कितना है गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव…

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