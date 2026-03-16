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Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार, 16 मार्च 2026 को मध्य पूर्व में तनाव के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के कारण मिला-जुला रुख देखने को मिला।

एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान आज हाजिर सोने की कीमत में 1% से अधिक की गिरावट आई और यह 5,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गया। सोमवार को सोने की कीमत 4,971.30 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, 16 मार्च को हाजिर चांदी की कीमत में 2.23% की गिरावट आई और यह 79.5 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में Multi Commodity Exchange पर चांदी की कीमत 0.7% गिरकर ₹2,66,001 प्रति किलोग्राम पर आ गई थी जबकि सोना 0.3% गिरकर ₹1,59,764 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि बाद में दोनों कीमती धातुओं ने अपनी गिरावट कम कर ली।

चांदी अपने इंट्रा-डे निचले स्तर से उछलकर 1 फीसदी से अधिक बढ़कर ₹2,69,186 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गई। इसी तरह सोना भी दिन के निचले स्तर से 0.4% बढ़कर ₹1,60,401 प्रति 10 ग्राम के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचा।

Live Updates
08:38 (IST) 16 Mar 2026

Gold/Silver Rate Today LIVE: आज स्पॉट गोल्ड की कीमतें

एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान आज हाजिर सोने की कीमत में 1% से अधिक की गिरावट आई और यह 5,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गया।

08:37 (IST) 16 Mar 2026

सोने-चांदी का भाव

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