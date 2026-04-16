Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में पिछले कई महीनों से उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार, 16 अप्रैल की सुबह MCX पर सोने की कीमतों में तेजी आई।
MCX गोल्ड जून वायदा लगभग 0.50% बढ़कर 1,54,668 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि MCX सिल्वर मई वायदा शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक बढ़कर 2,55,735 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।
सोने-चांदी के ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15557 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 270100 रुपये है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
मुंबई में आज चांदी की कीमत
आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 2701 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 27010 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 270100 रुपये है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,557 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,260 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,668 प्रति ग्राम