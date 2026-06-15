Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के दाम में सोमवार, 15 जून को बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर अगस्त वायदा सोना 1.78% की तेजी के साथ 1,53,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 2.62 फीसदी तेजी के साथ 2,52,630 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।
गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट सोने का भाव 15153 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।
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अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Ahmedabad, 15 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,158 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,895 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,370 प्रति ग्राम
वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Vadodara, 15 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,158 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,895 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,370 प्रति ग्राम
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Pune, 15 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 15 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 15 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,168 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,905 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,380 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,153 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,890 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,365 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,349 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,070 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,800 प्रति ग्राम