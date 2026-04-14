Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में पिछले कई महीनों से उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अमेरिका-ईरान युद्ध के वार्तात्मक समाधान से महंगाई संबंधी चिंताओं में कमी आने की बढ़ती उम्मीदों के चलते, दो दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में 1% तक की तेजी देखी गई।

आज कॉमेक्स पर सोने की कीमत में 0.65% की वृद्धि हुई और यह लगभग 4,800 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था। वहीं, मंगलवार को एशियाई कारोबार के दौरान कॉमेक्स पर चांदी की कीमत में लगभग 1% की वृद्धि हुई और यह 76.49 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

अंबेडकर जयंती के कारण आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) सुबह के कारोबार में बंद रहा। हालांकि, शाम को बाजार खुला। MCX में सोने का भाव आज 1,53,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही, चांदी 2.42 फीसदी की तेजी के साथ 2,46,713 रुपये किलो पर पहुंच गया।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15393 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 255000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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