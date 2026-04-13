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Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में पिछले कई महीनों से उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार की सुबह के शुरुआती सत्र में सोने और चांदी के भावों पर बिकवाली का दबाव बना रहा।

MCX में सोने का भाव आज 1,51,547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर गिरावट के साथ खुला और खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर 1,51,457 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गया । इसी तरह, कॉमेक्स बाजार में सोने का भाव आज ₹4,740 प्रति औंस के आसपास उतार-चढ़ाव कर रहा है, जो शुक्रवार के बंद भाव से लगभग एक प्रतिशत कम है।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15246 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 255000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:33 (IST) 13 Apr 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,246 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,975 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,434 प्रति ग्राम

10:32 (IST) 13 Apr 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,246 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,975 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,434 प्रति ग्राम

10:31 (IST) 13 Apr 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,251 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹13,980 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,439 प्रति ग्राम