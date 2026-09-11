Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: घरेलू वायदा बाजार में शुक्रवार सुबह सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 684 रुपये यानी 0.45% टूटकर 1,51,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स 1,731 रुपये यानी 0.74% की कमजोरी के साथ 2,32,368 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है।
सुबह के कारोबार में सोने का दिन का उच्च स्तर 1,51,800 रुपये और निचला स्तर 1,50,695 रुपये रहा। दूसरी ओर चांदी ने 2,32,650 रुपये का हाई और 2,30,270 रुपये का लो बनाया।
आपके शहर के सोने-चांदी के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹15,289 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,015 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,467 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
आज बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹15,289 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,015 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,467 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज कोलकाता में 24 और 22 कैरेट सोने का भाव
आज कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹15,289 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,015 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,467 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,304 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,030 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,482 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,289 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,015 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,467 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,289 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,015 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,785 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।