Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: घरेलू वायदा बाजार में शुक्रवार सुबह सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 684 रुपये यानी 0.45% टूटकर 1,51,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स 1,731 रुपये यानी 0.74% की कमजोरी के साथ 2,32,368 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है।

सुबह के कारोबार में सोने का दिन का उच्च स्तर 1,51,800 रुपये और निचला स्तर 1,50,695 रुपये रहा। दूसरी ओर चांदी ने 2,32,650 रुपये का हाई और 2,30,270 रुपये का लो बनाया।

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