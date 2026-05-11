Gold/Silver Rate Today Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के बड़े शहरों में गोल्ड रेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव तेजी देखी गई।

वैश्विक बाजार के संकेत और शादी के सीजन की बढ़ती मांग का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 0.24% की गिरावट के साथ 1,52,163 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वही, चांदी की कीमत 0.42% की तेजी के साथ 2,63,029 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15213 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 275000 रुपये है।

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