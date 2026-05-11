Gold/Silver Rate Today Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad LIVE Updates: सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के बड़े शहरों में गोल्ड रेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव तेजी देखी गई।
वैश्विक बाजार के संकेत और शादी के सीजन की बढ़ती मांग का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 0.24% की गिरावट के साथ 1,52,163 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वही, चांदी की कीमत 0.42% की तेजी के साथ 2,63,029 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15213 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 275000 रुपये है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,228 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,960 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,425 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,213 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,945 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,410 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,382 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,100 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,770 प्रति ग्राम है।