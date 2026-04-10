Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में पिछले कई वक्त से उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार (10 अप्रैल) की सुबह अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण मुनाफावसूली के चलते MCX पर सोने के भाव में गिरावट आई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड जून वायदा में 0.60% की गिरावट आई और यह 1,52,561 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX सिल्वर मई वायदा में 0.70% की गिरावट आई और यह 2,42,067 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।
सोने-चांदी के ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15300 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 254900 रुपये है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,315 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,040 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,490 प्रति ग्राम
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,409 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,125 प्रति ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,775 प्रति ग्राम