Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: देश में इन दिनों सोने-चांदी की कीमतों में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड वायदा 0.61% की तेजी के साथ 149952 रुपये प्रति 10 ग्राम में ट्रेड हो रहा है। वही, सिल्वर 1.01% की तेजी के साथ 225956 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड 14924 रुपये में मिल रहा है। वही, 1 किलो चांदी की कीमत 2.35 लाख रुपये है। अगर आप आज सोने के गहने-चांदी की पायल या कुछ और गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आपके शहर का ताजा भाव जरूर चेक कर लें।
सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?
सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, महंगाई, डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।
अक्टूबर 2026 में इन Sovereign Gold Bonds को समय से पहले भुना सकेंगे निवेशक
अक्टूबर 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) को समय से पहले भुनाने वाले निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच अलग-अलग एसजीबी किश्तों के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का शेड्यूल जारी किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि निवेशक को रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कब तक जमा करनी होगी।
RBI के मुताबिक, जून 2019 से मार्च 2022 के बीच जारी की गई 32 एसजीबी किश्तों को इस अवधि में समय से पहले भुनाने का मौका मिलेगा। अक्टूबर 2026 में चार SGB किश्तों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में…
पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में आज 100 ग्राम और 1 किलो चांदी की कीमत
आज पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में 100 ग्राम चांदी की कीमत 23500 रुपये और एक किलो चांदी की कीमत 2.35 लाख रुपये है।
आज चेन्नई में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 14924 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13680 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 11450 रुपये है।