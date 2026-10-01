Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: देश में इन दिनों सोने-चांदी की कीमतों में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड वायदा 0.61% की तेजी के साथ 149952 रुपये प्रति 10 ग्राम में ट्रेड हो रहा है। वही, सिल्वर 1.01% की तेजी के साथ 225956 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड 14924 रुपये में मिल रहा है। वही, 1 किलो चांदी की कीमत 2.35 लाख रुपये है। अगर आप आज सोने के गहने-चांदी की पायल या कुछ और गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आपके शहर का ताजा भाव जरूर चेक कर लें।

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