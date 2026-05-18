Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोमवार, 18 मई को सोने-चांदी के भाव में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। आज डिलीवरी वाला सोना करीब 1,58,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 0.12 फीसदी टूटकर 2,71,570 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,622 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।

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