Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोमवार, 18 मई को सोने-चांदी के भाव में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। आज डिलीवरी वाला सोना करीब 1,58,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 0.12 फीसदी टूटकर 2,71,570 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,622 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
आज पुणे में चांदी का भाव
आज पुणे में 1 किलो चांदी का भाव 290000 रुपये है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,637 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,335 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,732 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,091 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,750 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,310 प्रति ग्राम है।