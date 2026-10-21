Gold Silver Price Today LIVE Updates : बुधवार, 21 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सुबह 11:25 बजे सोना 669 रुपये सस्ता होकर 1,45,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,46,519 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी भी 2,435 रुपये सस्ती होकर 2,09,050 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,11,485 रुपये था।

सोने-चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। अपने शहर में सोने-चांदी का ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहें…

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