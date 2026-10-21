Gold Silver Price Today LIVE Updates : बुधवार, 21 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सुबह 11:25 बजे सोना 669 रुपये सस्ता होकर 1,45,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,46,519 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी भी 2,435 रुपये सस्ती होकर 2,09,050 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,11,485 रुपये था।
सोने-चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। अपने शहर में सोने-चांदी का ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहें…
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,623 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,405 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,971 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
मुंबई में आज सोने की कीमत
मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,608 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,390 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,956 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,608 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,390 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,970 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।