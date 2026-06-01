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Gold Silver Rate Today LIVE: सोमवार, 1 जून को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह के कारोबार में सोने की दर में गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें थीं।

सुबह करीब 11:18 बजे एमसीएक्स गोल्ड अगस्त वायदा 0.58% गिरकर ₹ 1,59,980 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 0.22 फीसदी तेजी के साथ ₹ 2,67,580 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15622 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 80 हजार रुपये है।

ताजा भाव, बड़े ट्रिगर्स और बाजार की हर हलचल जानने के लिए हमारे Gold-Silver Live Blog से जुड़े रहें…

Live Updates
13:00 (IST) 1 Jun 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।

12:34 (IST) 1 Jun 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,637 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,335 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,732 प्रति ग्राम है।

11:54 (IST) 1 Jun 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।

11:29 (IST) 1 Jun 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,818 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,500 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,180 प्रति ग्राम है।

11:25 (IST) 1 Jun 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)

केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।

11:25 (IST) 1 Jun 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Vadodara)

वडोदरा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,627 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,325 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,722 प्रति ग्राम है।

11:25 (IST) 1 Jun 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,627 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,325 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,722 प्रति ग्राम है।