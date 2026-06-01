Gold Silver Rate Today LIVE: सोमवार, 1 जून को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह के कारोबार में सोने की दर में गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें थीं।

सुबह करीब 11:18 बजे एमसीएक्स गोल्ड अगस्त वायदा 0.58% गिरकर ₹ 1,59,980 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 0.22 फीसदी तेजी के साथ ₹ 2,67,580 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15622 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 80 हजार रुपये है।

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