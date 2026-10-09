Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की वायदा कीमतों में एमसीएक्स (MCX) पर शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:52 बजे सोने का वायदा भाव 1,493 रुपये यानी 1 फीसदी बढ़कर 1,51,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,49,610 रुपये पर बंद हुआ था।

वहीं, एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 3,106 रुपये यानी 1.4 फीसदी की बढ़त के साथ 2,24,339 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 2,21,233 रुपये था। ये भाव 4 दिसंबर 2026 को एक्सपायर होने वाले वायदा अनुबंध के हैं। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

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