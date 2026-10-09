Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की वायदा कीमतों में एमसीएक्स (MCX) पर शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:52 बजे सोने का वायदा भाव 1,493 रुपये यानी 1 फीसदी बढ़कर 1,51,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,49,610 रुपये पर बंद हुआ था।
वहीं, एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 3,106 रुपये यानी 1.4 फीसदी की बढ़त के साथ 2,24,339 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 2,21,233 रुपये था। ये भाव 4 दिसंबर 2026 को एक्सपायर होने वाले वायदा अनुबंध के हैं। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत
बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव 15,071 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोना 13,815 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,303 रुपये प्रति ग्राम के रेट पर मिल रहा है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट एक ग्राम सोना 15,071 रुपये का है। 22 कैरेट की कीमत 13,815 रुपये और 18 कैरेट का भाव 11,303 रुपये प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 15,086 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,830 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने के लिए 11,318 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
आज मुंबई में सोने की कीमत
मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 15,071 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोना 13,815 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,303 रुपये प्रति ग्राम का है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,071 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,815 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,350 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।