Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार, 7 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 11:17 बजे वायदा बाजार में दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 570 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यानी सोने की कीमत में 0.38 फीसदी की गिरावट आई है। इससे पहले सोना 1,50,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
आज के कारोबार में सोने का भाव 1,49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरा, जबकि यह 1,49,736 रुपये तक ऊपर भी गया। सोने का औसत भाव 1,49,527 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। कारोबार के दौरान सोने की कीमत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।
चांदी की बात करें तो इसमें भी आज गिरावट है। सुबह 11:17 बजे दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1,472 रुपये टूटकर 2,25,770 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसमें 0.65 फीसदी की गिरावट आई है। इससे पहले चांदी 2,27,242 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
आज के कारोबार में चांदी का भाव 2,25,405 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिरा, जबकि यह 2,26,208 रुपये तक पहुंचा। चांदी का औसत भाव 2,25,798.61 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। ये भाव 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:17 बजे के हैं। बाजार खुला रहने के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत
बेंगलुरु में आज 24 कैरेट एक ग्राम सोना 14,957 रुपये का मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 13,710 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,218 रुपये प्रति ग्राम है।
आज कोलकाता में सोने की कीमत
कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 14,957 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट के लिए 13,710 रुपये और 18 कैरेट के लिए 11,218 रुपये प्रति ग्राम चुकाने होंगे।
आज दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली में आज एक ग्राम 24 कैरेट सोना 14,970 रुपये का है। 22 कैरेट की कीमत 13,725 रुपये, जबकि 18 कैरेट का रेट 11,233 रुपये प्रति ग्राम है।
आज मुंबई में सोने की कीमत
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,957 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 13,710 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,218 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 14,957 रुपये, 22 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 13,710 रुपये और 18 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 11,265 रुपये है।