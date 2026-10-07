Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार, 7 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 11:17 बजे वायदा बाजार में दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 570 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यानी सोने की कीमत में 0.38 फीसदी की गिरावट आई है। इससे पहले सोना 1,50,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

आज के कारोबार में सोने का भाव 1,49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरा, जबकि यह 1,49,736 रुपये तक ऊपर भी गया। सोने का औसत भाव 1,49,527 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। कारोबार के दौरान सोने की कीमत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।

चांदी की बात करें तो इसमें भी आज गिरावट है। सुबह 11:17 बजे दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1,472 रुपये टूटकर 2,25,770 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसमें 0.65 फीसदी की गिरावट आई है। इससे पहले चांदी 2,27,242 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

आज के कारोबार में चांदी का भाव 2,25,405 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिरा, जबकि यह 2,26,208 रुपये तक पहुंचा। चांदी का औसत भाव 2,25,798.61 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। ये भाव 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:17 बजे के हैं। बाजार खुला रहने के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हो सकता है।

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