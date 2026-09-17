Gold Silver Price Today LIVE Updates: गुरुवार सुबह 10:17 बजे MCX पर सोने और चांदी के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला सोना 1,51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव से 1,470 रुपये नीचे है।
वहीं, 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 2,32,540 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। यह पिछले बंद भाव से 2,246 रुपये कमजोर है।
वही, गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 60 रुपये की गिरावट के साथ 15284 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 55 रुपये की गिरावट के साथ 14010 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 11463 रुपये है। अगर चांदी की बात करें तो वह 2.45 लाख रुपये किलो मिल रही है।
जानें सोने-चांदी से जुड़े अक्सर पूछे जानें सवाल और उनके जवाब
सोना खरीदने, डिजिटल गोल्ड, तोला, मेकिंग चार्ज और चांदी की कीमत से जुड़े सबसे आम सवालों के आसान और जवाब यहां पढ़ें-
डिजिटल गोल्ड क्या है?
डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन खरीदा जाने वाला सोना है। इसमें आप कम रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।
1 तोला सोना कितने ग्राम का होता है?
भारत में 1 तोला सोना लगभग 11.66 ग्राम के बराबर माना जाता है।
मेकिंग चार्ज क्या होता है?
गहना बनाने की मजदूरी को मेकिंग चार्ज कहते हैं। यह सोने की कीमत से अलग लिया जाता है।
चांदी की कीमत कैसे तय होती है?
चांदी का रेट भी वैश्विक बाजार और औद्योगिक मांग पर निर्भर करता है। मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ सकती है और कम होने पर घट सकती है।
आज दिल्ली में 24, 22 18 कैरेट सोने की कीमत
आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,299 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,025 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,483 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज मुंबई में सोने की कीमत
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,284 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,010 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,463 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,284 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,010 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,780 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।