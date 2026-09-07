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Gold Silver Price Today LIVE: सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार सुबह कमजोरी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 579 रुपये यानी 0.38% की गिरावट के साथ 1,52,188 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 दिसंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 858 रुपये यानी 0.36% टूटकर 2,36,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड ने 1,52,130 रुपये का निचला और 1,52,483 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ। दूसरी ओर चांदी का दिन का लो 2,36,423 रुपये और हाई 2,37,496 रुपये रहा। गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट गोल्ड का भाव 15415 रुपये प्रति ग्राम और वही, 1 किलो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये प्रति ग्राम है।

आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates
11:33 (IST) 7 Sep 2026

मुंबई में आज 22, 18 कैरेट सोने की कीमत

मुंबई में आज सोना 22 कैरेट ₹14,130 और 18 कैरेट ₹11,561 प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है।

10:49 (IST) 7 Sep 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना ₹15,415, 22 कैरेट ₹14,130 और 18 कैरेट ₹11,900 प्रति ग्राम है।

10:37 (IST) 7 Sep 2026

पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद में चांदी का भाव

पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद में 10 ग्राम चांदी का भाव 2500, 100 ग्राम चांदी का भाव 25000 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये है।

10:34 (IST) 7 Sep 2026

दिल्ली में आज 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत

देश की राजधानी दिल्ली में आज 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 14145 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 11576 रुपये है।

10:34 (IST) 7 Sep 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai)

आज मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 15415 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 14130 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 11561 रुपये है।