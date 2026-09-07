Gold Silver Price Today LIVE: सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार सुबह कमजोरी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 579 रुपये यानी 0.38% की गिरावट के साथ 1,52,188 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 दिसंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 858 रुपये यानी 0.36% टूटकर 2,36,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड ने 1,52,130 रुपये का निचला और 1,52,483 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ। दूसरी ओर चांदी का दिन का लो 2,36,423 रुपये और हाई 2,37,496 रुपये रहा। गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट गोल्ड का भाव 15415 रुपये प्रति ग्राम और वही, 1 किलो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये प्रति ग्राम है।

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