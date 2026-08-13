Gold Silver Price Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 13 अगस्त 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 569 रुपये यानी 0.37 फीसदी की गिरावट के साथ 1,54,313 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोने ने 1,54,250 रुपये का निचला स्तर और 1,55,145 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ है।

वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी आज सस्ती हुई है। MCX पर चांदी का भाव 1,035 रुपये यानी 0.44 फीसदी गिरकर 2,36,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,36,138 रुपये का निचला स्तर और 2,38,000 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ है। इस तरह आज सोने और चांदी दोनों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है।

गुडरिटर्न्स पर आज सोने-चांदी का भाव

13 अगस्त को सुबह 11:21 बजे तक गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 15,513 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,220 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,635 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

आज यूपी-बिहार में सोने-चांदी का भाव

लखनऊ में सोने-चांदी का भाव

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,528 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,235 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,650 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

पटना में सोने-चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,518 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,225 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,640 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

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