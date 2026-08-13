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Gold Silver Price Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 13 अगस्त 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 569 रुपये यानी 0.37 फीसदी की गिरावट के साथ 1,54,313 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोने ने 1,54,250 रुपये का निचला स्तर और 1,55,145 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ है।

वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी आज सस्ती हुई है। MCX पर चांदी का भाव 1,035 रुपये यानी 0.44 फीसदी गिरकर 2,36,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,36,138 रुपये का निचला स्तर और 2,38,000 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ है। इस तरह आज सोने और चांदी दोनों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है।

गुडरिटर्न्स पर आज सोने-चांदी का भाव

13 अगस्त को सुबह 11:21 बजे तक गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 15,513 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,220 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,635 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

आज यूपी-बिहार में सोने-चांदी का भाव

लखनऊ में सोने-चांदी का भाव

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,528 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,235 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,650 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

पटना में सोने-चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,518 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 14,225 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 11,640 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी का भाव 255 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Live Updates
12:41 (IST) 13 Aug 2026

चेन्नई में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Chennai)

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,130 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

12:41 (IST) 13 Aug 2026

आज चांदी कितनी सस्ती हुई है?

चांदी के भाव में 1,035 रुपये यानी 0.44 फीसदी की गिरावट आई है।

12:27 (IST) 13 Aug 2026

दिल्ली में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Delhi)

अगर आप दिल्ली में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज 24 कैरेट सोना 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।

11:56 (IST) 13 Aug 2026

पटना में 24 कैरेट सोने का भाव कितना है?

पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 15,518 रुपये प्रति ग्राम है।

11:38 (IST) 13 Aug 2026

अहमदाबाद में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोना 1,55,180 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,16,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।

11:36 (IST) 13 Aug 2026

आज एक ग्राम चांदी का भाव कितना है?

एक ग्राम चांदी का भाव 255 रुपये है।

11:35 (IST) 13 Aug 2026

आज 18 कैरेट सोने का भाव क्या है?

18 कैरेट सोने का भाव 11,635 रुपये प्रति ग्राम है।

11:35 (IST) 13 Aug 2026

13 अगस्त को MCX पर चांदी का भाव क्या है?

सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी 2,36,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।