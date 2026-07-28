Gold Silver Price today : घरेलू वायदा बाजार MCX में मंगलवार, 28 जुलाई को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। सुबह 10:41 बजे तक कारोबार के दौरान निवेशकों की बिकवाली के बीच गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स दबाव में कारोबार करते दिखे। आइए जानते हैं कि MCX पर दोनों कीमती धातुओं का ताजा भाव क्या है।

MCX पर सोने का ताजा भाव

MCX पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स सुबह 10:41 बजे तक 1,41,859 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.84% की गिरावट को दर्शाता है। कारोबार के दौरान सोने में लगातार कमजोरी बनी रही।

MCX पर चांदी का ताजा भाव

वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स सुबह 10:41 बजे तक 2,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा। चांदी में सोने से भी ज्यादा दबाव देखने को मिला और इसकी कीमत 1.75% तक टूट गई।

देश के बड़े शहरों के सोने का ताजा भाव

शहर 24 कैरेट (रुपये/ग्राम) 22 कैरेट (रुपये/ग्राम) 18 कैरेट (रुपये/ग्राम) चेन्नई 14,416 रुपये 13,215 रुपये 11,030 रुपये मुंबई 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये दिल्ली 14,432 रुपये 13,230 रुपये 10,828 रुपये कोलकाता 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये बैंगलोर 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये हैदराबाद 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये केरल 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये पुणे 14,417 रुपये 13,215 रुपये 10,813 रुपये वडोदरा 14,422 रुपये 13,220 रुपये 10,818 रुपये अहमदाबाद 14,422 रुपये 13,220 रुपये 10,818 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

देश के बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव

शहर 10 ग्राम (रुपये) 100 ग्राम (रुपये) 1 कि.ग्रा. (रुपये) चेन्नई 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये मुंबई 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये दिल्ली 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये कोलकाता 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये बैंगलोर 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये हैदराबाद 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये केरल 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये पुणे 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये वडोदरा 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये अहमदाबाद 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

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भारत में सोना निवेश का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। सदियों से लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गोल्ड में लगाते आए हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक साथ बड़ी राशि लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है।

लेकिन अब तकनीक ने इस परेशानी का समाधान निकाल दिया है। आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…