Gold Silver Price today : घरेलू वायदा बाजार MCX में मंगलवार, 28 जुलाई को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। सुबह 10:41 बजे तक कारोबार के दौरान निवेशकों की बिकवाली के बीच गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स दबाव में कारोबार करते दिखे। आइए जानते हैं कि MCX पर दोनों कीमती धातुओं का ताजा भाव क्या है।

MCX पर सोने का ताजा भाव

MCX पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स सुबह 10:41 बजे तक 1,41,859 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.84% की गिरावट को दर्शाता है। कारोबार के दौरान सोने में लगातार कमजोरी बनी रही।

MCX पर चांदी का ताजा भाव

वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स सुबह 10:41 बजे तक 2,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा। चांदी में सोने से भी ज्यादा दबाव देखने को मिला और इसकी कीमत 1.75% तक टूट गई।

देश के बड़े शहरों के सोने का ताजा भाव

शहर24 कैरेट (रुपये/ग्राम)22 कैरेट (रुपये/ग्राम)18 कैरेट (रुपये/ग्राम)
चेन्नई14,416 रुपये13,215 रुपये11,030 रुपये
मुंबई14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
दिल्ली14,432 रुपये13,230 रुपये10,828 रुपये
कोलकाता14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
बैंगलोर14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
हैदराबाद14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
केरल14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
पुणे14,417 रुपये13,215 रुपये10,813 रुपये
वडोदरा14,422 रुपये13,220 रुपये10,818 रुपये
अहमदाबाद14,422 रुपये13,220 रुपये10,818 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

देश के बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव

शहर10 ग्राम (रुपये)100 ग्राम (रुपये)1 कि.ग्रा. (रुपये)
चेन्नई2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
मुंबई2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
दिल्ली2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
कोलकाता2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
बैंगलोर2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
हैदराबाद2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
केरल2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
पुणे2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
वडोदरा2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
अहमदाबाद2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

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भारत में सोना निवेश का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। सदियों से लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गोल्ड में लगाते आए हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक साथ बड़ी राशि लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है।

लेकिन अब तकनीक ने इस परेशानी का समाधान निकाल दिया है। आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…