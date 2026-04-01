Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को COMEX सोने की दर 100 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस से ज्यादा गिर गई और दिन के दौरान 4,681.57 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गई।

आज MCX में सोने का भाव गिरावट के साथ 1,52,490 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1,50,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा समय में सोने का भाव लगभग 1,50,683 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 15142 रुपये है। वही, एक किलो सिल्वर का भाव 2,50,000 रुपये किलो है।

सोने-चांदी की कीमतों से जुड़े बड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: क्यों बढ़ती-घटती हैं सोने की कीमतें?

जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: कैसे तय होती है चांदी की कीमत?

जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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