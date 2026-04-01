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Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को COMEX सोने की दर 100 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस से ज्यादा गिर गई और दिन के दौरान 4,681.57 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गई।

आज MCX में सोने का भाव गिरावट के साथ 1,52,490 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1,50,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा समय में सोने का भाव लगभग 1,50,683 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 15142 रुपये है। वही, एक किलो सिल्वर का भाव 2,50,000 रुपये किलो है।

सोने-चांदी की कीमतों से जुड़े बड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: क्यों बढ़ती-घटती हैं सोने की कीमतें?
जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: कैसे तय होती है चांदी की कीमत?
जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
17:26 (IST) 2 Apr 2026

इंदौर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Indore)

इंदौर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,902 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,660 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,178 रुपये प्रति ग्राम है।

17:12 (IST) 2 Apr 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)

लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,912 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,670 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,188 रुपये प्रति ग्राम है।

16:31 (IST) 2 Apr 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Patna)

पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,902 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,660 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,178 रुपये प्रति ग्राम है।

15:35 (IST) 2 Apr 2026

अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)

अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,912 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,670 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,188 रुपये प्रति ग्राम है।

14:55 (IST) 2 Apr 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)

नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,897 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,655 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,173 रुपये प्रति ग्राम है।

14:08 (IST) 2 Apr 2026

राजकोट में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Rajkot)

राजकोट में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 14,902 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,660 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,178 रुपये प्रति ग्राम है।

13:30 (IST) 2 Apr 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)

सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,147 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,362 रुपये प्रति ग्राम है।

12:53 (IST) 2 Apr 2026

चंडीगढ़ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chandigarh)

चंडीगढ़ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,157 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,895 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,372 रुपये प्रति ग्राम है।

12:26 (IST) 2 Apr 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)

लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,157 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,895 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,372 रुपये प्रति ग्राम है।

12:09 (IST) 2 Apr 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Jaipur)

जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,157 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,895 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,372 रुपये प्रति ग्राम है।

11:19 (IST) 2 Apr 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,147 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,362 रुपये प्रति ग्राम है।

10:53 (IST) 2 Apr 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,218 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,950 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,635 रुपये प्रति ग्राम है।

09:58 (IST) 2 Apr 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,157 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,895 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,372 रुपये प्रति ग्राम है।

09:41 (IST) 2 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,296 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,021 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,472 रुपये प्रति ग्राम है।

07:17 (IST) 2 Apr 2026

गोल्ड ETF क्या है?

गोल्ड ईटीएफ निवेश का एक साधन है जिसे शेयर बाजार में ट्रेड किया जाता है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है यानी अगर बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके ईटीएफ का दाम भी उतना ही बढ़ेगा।

23:38 (IST) 1 Apr 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)

नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,295 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,020 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,471 रुपये प्रति ग्राम है।

21:52 (IST) 1 Apr 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,295 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14,020 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,471 रुपये प्रति ग्राम है।

17:44 (IST) 1 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

17:21 (IST) 1 Apr 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)

केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

16:55 (IST) 1 Apr 2026

अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)

अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,163 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,900 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,376 रुपये प्रति ग्राम है।

16:26 (IST) 1 Apr 2026

राजकोट में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Rajkot)

राजकोट में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,153 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,890 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,366 रुपये प्रति ग्राम है।

14:43 (IST) 1 Apr 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत

हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

14:00 (IST) 1 Apr 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)

सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,153 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,890 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,366 रुपये प्रति ग्राम है।

13:15 (IST) 1 Apr 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,153 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,890 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,366 रुपये प्रति ग्राम है।

12:51 (IST) 1 Apr 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

12:09 (IST) 1 Apr 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)

लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,163 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,900 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,376 रुपये प्रति ग्राम है।

11:18 (IST) 1 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

11:05 (IST) 1 Apr 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)

हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

11:04 (IST) 1 Apr 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,148 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 13,885 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11,361 रुपये प्रति ग्राम है।

10:58 (IST) 1 Apr 2026

MCX पर सोने का भाव

जून समाप्ति अनुबंधों के लिए MCX सोने की दर पिछले बंद भाव ₹ 1,50,761 के मुकाबले 666 रुपये बढ़कर 1,51,427 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली।