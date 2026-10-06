सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार, 6 अक्टूबर को हल्की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के चलते सोने की कीमत पर दबाव रहा।

हालांकि, इस महीने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कम उम्मीद ने इस दबाव को कुछ हद तक कम किया। मंगलवार को दोपहर 2:25 बजे EDT तक स्पॉट गोल्ड 0.2% गिरकर 4,133.59 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.02% की मामूली गिरावट के साथ 4,161.5 डॉलर पर रहा।

घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी के भाव में नरमी रही। 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 बजे MCX पर सोना 0.14% गिरकर 1,49,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का फ्यूचर्स भाव करीब 0.51% गिरकर 2,24,928 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

बड़े शहरों में सोने का भाव

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट चेन्नई 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,220 रुपये मुंबई 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये दिल्ली 14,917 रुपये 13,675 रुपये 11,192 रुपये कोलकाता 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये बेंगलुरु 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये हैदराबाद 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये केरल 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये पुणे 14,902 रुपये 13,660 रुपये 11,177 रुपये वडोदरा 14,907 रुपये 13,665 रुपये 11,182 रुपये अहमदाबाद 14,907 रुपये 13,665 रुपये 11,182 रुपये

सोर्स – गुड रिटर्न्स

बड़े शहरों में चांदी का भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चेन्नई 2,450 रुपये 24,500 रुपये 2,45,000 रुपये मुंबई 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये दिल्ली 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये कोलकाता 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये बेंगलुरु 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये हैदराबाद 2,450 रुपये 24,500 रुपये 2,45,000 रुपये केरल 2,450 रुपये 24,500 रुपये 2,45,000 रुपये पुणे 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये वडोदरा 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये अहमदाबाद 2,350 रुपये 23,500 रुपये 2,35,000 रुपये

सोर्स – गुड रिटर्न्स

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