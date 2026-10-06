सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार, 6 अक्टूबर को हल्की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के चलते सोने की कीमत पर दबाव रहा।

हालांकि, इस महीने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कम उम्मीद ने इस दबाव को कुछ हद तक कम किया। मंगलवार को दोपहर 2:25 बजे EDT तक स्पॉट गोल्ड 0.2% गिरकर 4,133.59 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.02% की मामूली गिरावट के साथ 4,161.5 डॉलर पर रहा।

घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी के भाव में नरमी रही। 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 बजे MCX पर सोना 0.14% गिरकर 1,49,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का फ्यूचर्स भाव करीब 0.51% गिरकर 2,24,928 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

बड़े शहरों में सोने का भाव

शहर24 कैरेट22 कैरेट18 कैरेट
चेन्नई14,902 रुपये13,660 रुपये11,220 रुपये
मुंबई14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
दिल्ली14,917 रुपये13,675 रुपये11,192 रुपये
कोलकाता14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
बेंगलुरु14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
हैदराबाद14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
केरल14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
पुणे14,902 रुपये13,660 रुपये11,177 रुपये
वडोदरा14,907 रुपये13,665 रुपये11,182 रुपये
अहमदाबाद14,907 रुपये13,665 रुपये11,182 रुपये

सोर्स – गुड रिटर्न्स

बड़े शहरों में चांदी का भाव

शहर10 ग्राम100 ग्राम1 किलो
चेन्नई2,450 रुपये24,500 रुपये2,45,000 रुपये
मुंबई2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
दिल्ली2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
कोलकाता2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
बेंगलुरु2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
हैदराबाद2,450 रुपये24,500 रुपये2,45,000 रुपये
केरल2,450 रुपये24,500 रुपये2,45,000 रुपये
पुणे2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
वडोदरा2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये
अहमदाबाद2,350 रुपये23,500 रुपये2,35,000 रुपये

सोर्स – गुड रिटर्न्स

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