Gold/Silver Price Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने की कीमतों में सोमवार (6 अप्रैल) को 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। सुबह हाजिर सोने की कीमत में 62 अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और यह 4,613.48 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

MCX के जून वायदा सोने के भाव में लगभग 1400 रुपये की गिरावट आई और यह 1,48,298 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX के मई चांदी के अनुबंध के भाव में शुरुआती कारोबार में 2800 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई और यह 229651 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 14913 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 250000 रुपये है।

सोने-चांदी की कीमतों से जुड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?

जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: कैसे तय होती है चांदी की कीमत?

जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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