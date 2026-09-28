Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में आज, 28 सितंबर 2026 को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 2,927 रुपये यानी 1.91 फीसदी टूटकर करीब 1,50,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोने का भाव 1,50,224 रुपये से 1,51,000 रुपये के बीच रहा। पिछले कारोबारी सत्र में इसका क्लोजिंग भाव 1,53,277 रुपये था।

वहीं, चांदी के भाव में भी तेज गिरावट आई है। दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 6,561 रुपये यानी 2.80 फीसदी की गिरावट के साथ करीब 2,28,135 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। आज चांदी ने 2,28,035 रुपये का निचला और 2,32,300 रुपये का ऊपरी स्तर देखा है। पिछले सत्र में चांदी का क्लोजिंग भाव 2,34,696 रुपये रहा था।

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव, MCX के ताजा रेट और बाजार से जुड़े अहम अपडेट लगातार देते रहेंगे…

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