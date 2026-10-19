Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 19 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं। एमसीएक्स पर सोना सुबह 11:22 बजे सोने का भाव 438 रुपये चढ़ गया, जबकि चांदी की कीमत में 1,133 रुपये की तेजी दर्ज की गई।
सोने की कीमत बढ़कर 1,48,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं, चांदी का भाव 2,12,320 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,47,918 रुपये और चांदी 2,11,187 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
कारोबार के दौरान सोने ने 1,48,499 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऊंचा स्तर छुआ। वहीं, चांदी की कीमत बढ़कर 2,12,750 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यहां जानें आपके शहर का ताजा भाव…
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,804 रुपये का है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,570 रुपये और 18 कैरेट का भाव 11,103 रुपये प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में सोने के भाव मुंबई से थोड़े ज्यादा हैं। यहां 24 कैरेट सोना 14,819 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 13,585 रुपये और 18 कैरेट 11,118 रुपये प्रति ग्राम का है।
आज मुंबई में सोने की कीमत
मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 14,804 रुपये है। 22 कैरेट के लिए 13,570 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने के लिए 11,103 रुपये प्रति ग्राम खर्च करने होंगे।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,804 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,570 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,155 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर मिल रहा है।