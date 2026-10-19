Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 19 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं। एमसीएक्स पर सोना सुबह 11:22 बजे सोने का भाव 438 रुपये चढ़ गया, जबकि चांदी की कीमत में 1,133 रुपये की तेजी दर्ज की गई।

सोने की कीमत बढ़कर 1,48,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं, चांदी का भाव 2,12,320 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,47,918 रुपये और चांदी 2,11,187 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

कारोबार के दौरान सोने ने 1,48,499 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऊंचा स्तर छुआ। वहीं, चांदी की कीमत बढ़कर 2,12,750 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यहां जानें आपके शहर का ताजा भाव…

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