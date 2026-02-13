पिछले कई सप्ताह से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा भाव 305 रुपये तेजी के साथ 156200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। सोना 29 जनवरी को 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोना 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शनिवार और रविवार बाजार बंद होने के कारण दोनों दिन यही भाव मान्य है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 15,790 रुपये प्रति ग्राम हो गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,7900 रुपये हो गई। वही चांदी की कीमत 275000 रुपये किलो है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

17:50 (IST) 15 Feb 2026

आज लखनऊ में सोने की कीमत (Gold price today in Lucknow)

आज लखनऊ में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।

17:04 (IST) 15 Feb 2026

16:14 (IST) 15 Feb 2026

बदला खरीदारी का पैटर्न

देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सोने की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न को बदल दिया है। भू-राजनीतिक और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच पिछले एक वर्ष में सोने की कीमतें 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई हैं जिससे ऐसे समय में मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है जब आभूषणों की बिक्री की मात्रा धीमी हो रही है।

15:34 (IST) 15 Feb 2026

आज नागपुर में सोने की कीमत (Gold price today in Nagpur)

आज नागपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।

15:03 (IST) 15 Feb 2026

आज नोएडा में सोने की कीमत (Gold price today in Noida)

आज नोएडा में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।

14:44 (IST) 15 Feb 2026

आज भोपाल में सोने की कीमत (Gold price today in Bhopal)

आज भोपाल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

13:52 (IST) 15 Feb 2026

आज अयोध्या में सोने की कीमत (Gold price today in Ayodhya)

आज अयोध्या में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।

13:23 (IST) 15 Feb 2026

आज राजकोट में सोने की कीमत (Gold price today in Rajkot)

आज राजकोट में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

13:03 (IST) 15 Feb 2026

12:22 (IST) 15 Feb 2026

आज सूरत में सोने की कीमत (Gold price today in Surat)

आज सूरत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

11:43 (IST) 15 Feb 2026

आज अहमदाबाद में सोने की कीमत (Gold price today in Ahmedabad)

आज अहमदाबाद में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

11:18 (IST) 15 Feb 2026

आज पटना में सोने की कीमत (Gold price today in Patna)

आज पटना में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

10:48 (IST) 15 Feb 2026

आज केरल में सोने की कीमत (Gold price today in Kerala)

आज केरल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।

10:47 (IST) 15 Feb 2026

आज कोलकाता में सोने की कीमत (Gold price today in Kolkata)

आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।

10:47 (IST) 15 Feb 2026

आज दिल्ली में सोने की कीमत (Gold price today in Delhi)

आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।

18:01 (IST) 14 Feb 2026

16:51 (IST) 14 Feb 2026

15:41 (IST) 14 Feb 2026

14:45 (IST) 14 Feb 2026

13:47 (IST) 14 Feb 2026

13:19 (IST) 14 Feb 2026

आज पुणे में सोने की कीमत (Gold price today in Pune)

आज पुणे में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।

12:52 (IST) 14 Feb 2026

11:48 (IST) 14 Feb 2026

आज जयपुर में सोने की कीमत (Gold price today in Jaipur)

आज जयपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।

11:07 (IST) 14 Feb 2026

आज अहमदाबाद में सोने की कीमत (Gold price today in Ahmedabad)

आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 14 Feb 2026
10:10 (IST) 14 Feb 2026

10:09 (IST) 14 Feb 2026

आज दिल्ली में सोने की कीमत (Gold price today in Delhi)

आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।

08:02 (IST) 14 Feb 2026

08:02 (IST) 14 Feb 2026

07:02 (IST) 14 Feb 2026

Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका

डॉलर की मजबूती या कमजोरी

ब्याज दरों में बदलाव

भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां

केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद या बिक्री

महंगाई दर में बदलाव

शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों का प्रदर्शन

मांग और आपूर्ति में बदलाव, खासकर त्योहार और शादी के सीजन में