पिछले कई सप्ताह से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा भाव 305 रुपये तेजी के साथ 156200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। सोना 29 जनवरी को 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोना 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शनिवार और रविवार बाजार बंद होने के कारण दोनों दिन यही भाव मान्य है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 15,790 रुपये प्रति ग्राम हो गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,7900 रुपये हो गई। वही चांदी की कीमत 275000 रुपये किलो है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

