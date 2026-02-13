पिछले कई सप्ताह से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा भाव 305 रुपये तेजी के साथ 156200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। सोना 29 जनवरी को 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोना 1,52,765 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शनिवार और रविवार बाजार बंद होने के कारण दोनों दिन यही भाव मान्य है।
गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 15,790 रुपये प्रति ग्राम हो गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,7900 रुपये हो गई। वही चांदी की कीमत 275000 रुपये किलो है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
आज लखनऊ में सोने की कीमत (Gold price today in Lucknow)
आज लखनऊ में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज इंदौर में सोने की कीमत (Gold price today in Indore)
आज इंदौर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
बदला खरीदारी का पैटर्न
देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सोने की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न को बदल दिया है। भू-राजनीतिक और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच पिछले एक वर्ष में सोने की कीमतें 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई हैं जिससे ऐसे समय में मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है जब आभूषणों की बिक्री की मात्रा धीमी हो रही है।
आज नागपुर में सोने की कीमत (Gold price today in Nagpur)
आज नागपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज नोएडा में सोने की कीमत (Gold price today in Noida)
आज नोएडा में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज भोपाल में सोने की कीमत (Gold price today in Bhopal)
आज भोपाल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज अयोध्या में सोने की कीमत (Gold price today in Ayodhya)
आज अयोध्या में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज राजकोट में सोने की कीमत (Gold price today in Rajkot)
आज राजकोट में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज इंदौर में सोने की कीमत (Gold price today in Indore)
आज इंदौर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज सूरत में सोने की कीमत (Gold price today in Surat)
आज सूरत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज अहमदाबाद में सोने की कीमत (Gold price today in Ahmedabad)
आज अहमदाबाद में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज पटना में सोने की कीमत (Gold price today in Patna)
आज पटना में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज केरल में सोने की कीमत (Gold price today in Kerala)
आज केरल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज कोलकाता में सोने की कीमत (Gold price today in Kolkata)
आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत (Gold price today in Delhi)
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज लखनऊ में सोने की कीमत
आज लखनऊ में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज नागपुर में सोने की कीमत
आज नागपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज राजकोट में सोने की कीमत
आज राजकोट में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज कोलकाता में सोने की कीमत
आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज सूरत में सोने की कीमत
आज सूरत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
आज पुणे में सोने की कीमत (Gold price today in Pune)
आज पुणे में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज केरल में सोने की कीमत
आज केरल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज जयपुर में सोने की कीमत (Gold price today in Jaipur)
आज जयपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम है।
आज अहमदाबाद में सोने की कीमत (Gold price today in Ahmedabad)
आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,780 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,465 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,836 प्रति ग्राम है।
देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सोने की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न को बदल दिया है। भू-राजनीतिक और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच पिछले एक वर्ष में सोने की कीमतें 80 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई हैं जिससे ऐसे समय में मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है जब आभूषणों की बिक्री की मात्रा धीमी हो रही है।
आज कोलकाता में सोने की कीमत (Gold price today in Kolkata)
आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,775 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,460 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,831 प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत (Gold price today in Delhi)
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,790 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,475 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,846 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Surat)
सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,583 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,285 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,689 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
आज पुणे में सोने की कीमत
आज पुणे में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,578 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,280 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,684 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका
डॉलर की मजबूती या कमजोरी
ब्याज दरों में बदलाव
भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां
केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद या बिक्री
महंगाई दर में बदलाव
शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों का प्रदर्शन
मांग और आपूर्ति में बदलाव, खासकर त्योहार और शादी के सीजन में