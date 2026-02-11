मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बुलियन कीमतों में कमजोरी और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण गिरावट के साथ खुलीं। MCX पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाले सोने का भाव आज 0.47% गिरकर ₹1,58,000 प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि पिछले सत्र में यह ₹1,58,755 पर बंद हुआ था। यह गिरकर ₹1,57,701 के निचले स्तर तक पहुंच गया। MCX सोने की कीमत ₹676 या 0.43% की गिरावट के साथ ₹1,58,079 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी।

MCX पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत ₹1,657 या 0.63% गिरकर ₹2,61,361 प्रति किलोग्राम पर खुली जबकि पिछले सत्र में यह ₹2,63,018 पर बंद हुई थी। चांदी ने दिन के दौरान ₹2,60,453 का निचला स्तर छुआ जो लगभग 1% की गिरावट दिखाता है। MCX चांदी की कीमत ₹1,950 या 0.74% गिरकर ₹2,61,068 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

