मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बुलियन कीमतों में कमजोरी और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण गिरावट के साथ खुलीं। MCX पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाले सोने का भाव आज 0.47% गिरकर ₹1,58,000 प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि पिछले सत्र में यह ₹1,58,755 पर बंद हुआ था। यह गिरकर ₹1,57,701 के निचले स्तर तक पहुंच गया। MCX सोने की कीमत ₹676 या 0.43% की गिरावट के साथ ₹1,58,079 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी।

MCX पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत ₹1,657 या 0.63% गिरकर ₹2,61,361 प्रति किलोग्राम पर खुली जबकि पिछले सत्र में यह ₹2,63,018 पर बंद हुई थी। चांदी ने दिन के दौरान ₹2,60,453 का निचला स्तर छुआ जो लगभग 1% की गिरावट दिखाता है। MCX चांदी की कीमत ₹1,950 या 0.74% गिरकर ₹2,61,068 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

Live Updates
04:28 (IST) 13 Feb 2026
गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?

गोल्ड ETF में निवेशकों की इस बढ़ती दिलचस्पी की मुख्य वजह पिछले एक साल के दौरान फिजिकल गोल्ड की कीमतों में आई तेजी है। पिछले एक साल के दौरान फिजिकल गोल्ड की कीमतों में 90% से 100% तक की बढ़त देखने को मिली है। 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों ने 175,930 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था।

02:28 (IST) 13 Feb 2026

सोने में निवेश से पहले ध्यान रखें ये बातें

फिजिकल गोल्ड हो या सोने में निवेश करने वाले गोल्ड ईटीएफ, पिछले एक साल में उनके रिटर्न और निवेश के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन यह बिलकुल जरूरी नहीं है कि तेजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। सोने में किसी भी रास्ते से निवेश करें, उस पर मिलने वाले रिटर्न गारंटीड नहीं, बल्कि बाजार पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि गोल्ड ईटीएफ को रिस्कोमीटर पर हाई रिस्क की रेटिंग दी जाती है। शॉर्ट टर्म में यह रिस्क और भी ज्यादा रहता है।

02:28 (IST) 13 Feb 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत

जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,855 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,535 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,895 प्रति ग्राम है।
01:28 (IST) 13 Feb 2026

वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Vadodara)

वडोदरा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,845 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,525 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,885 प्रति ग्राम है।

00:26 (IST) 13 Feb 2026

अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी का भाव

एमसीएक्स पर शाम 04:21 बजे तक चांदी का मार्च डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट 1.13% की गिरावट के साथ 2,60,048 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी हाजिर 83 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है।

23:23 (IST) 12 Feb 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold price today in kerala)

केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,840 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,520 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,880 प्रति ग्राम है।

22:23 (IST) 12 Feb 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price in Hyderabad Today)

हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,840 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,520 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,880 प्रति ग्राम है।

21:23 (IST) 12 Feb 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)

सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,845 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,525 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,885 प्रति ग्राम है।

17:30 (IST) 12 Feb 2026

मैंगलोर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in mangalore)

मैंगलोर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,840 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,520 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,880 प्रति ग्राम है।

17:22 (IST) 12 Feb 2026

त्रिची में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Trichi)

त्रिची में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,928 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,600 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,600 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।