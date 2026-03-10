Gold/Silver Rate Today LIVE: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंगलवार (10 मार्च) को सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले इन बुलियन धातुओं में यह उछाल अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने के बाद आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद डॉलर दबाव में आया जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के करीब हो सकता है।

एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड करीब 1% बढ़कर 5,145 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया जबकि स्पॉट सिल्वर की कीमतों में लगभग 4% की तेज उछाल दर्ज की गई और यह 87.9 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। ऐसे में निवेशकों की नजर आज सोना-चांदी की कीमतों और वैश्विक संकेतों पर बनी हुई है। पढ़ें भारत में आज सोने का भाव कितना है? दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई और कानपुर तक का रेट जानें…

सोने-चांदी से जुड़े बड़े सवाल (Gold-Silver FAQ)

सवाल: आज सोने की कीमत कितनी है?

जवाब: आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹16,238 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना लगभग ₹14,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब ₹12,179 प्रति ग्राम के आसपास है।

सवाल: सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?

जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई, ब्याज दर और वैश्विक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या फर्क है?

जवाब: 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध (99.9%) होता है, 22 कैरेट लगभग 91.6% शुद्ध होता है और आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि 18 कैरेट में 75% सोना होता है।

सवाल: चांदी की कीमत कैसे तय होती है?

जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

सवाल: क्या अभी सोना खरीदना सही समय है?

जवाब: यह निवेश के उद्देश्य और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। कई विशेषज्ञ लंबी अवधि के निवेश के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं।

Live Updates