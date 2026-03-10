Go to Live Updates

Gold/Silver Rate Today LIVE: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंगलवार (10 मार्च) को सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले इन बुलियन धातुओं में यह उछाल अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने के बाद आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद डॉलर दबाव में आया जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के करीब हो सकता है।

एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड करीब 1% बढ़कर 5,145 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया जबकि स्पॉट सिल्वर की कीमतों में लगभग 4% की तेज उछाल दर्ज की गई और यह 87.9 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। ऐसे में निवेशकों की नजर आज सोना-चांदी की कीमतों और वैश्विक संकेतों पर बनी हुई है। पढ़ें भारत में आज सोने का भाव कितना है? दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई और कानपुर तक का रेट जानें…

सोने-चांदी से जुड़े बड़े सवाल (Gold-Silver FAQ)

सवाल: आज सोने की कीमत कितनी है?
जवाब: आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹16,238 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना लगभग ₹14,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब ₹12,179 प्रति ग्राम के आसपास है।

सवाल: सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?
जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई, ब्याज दर और वैश्विक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या फर्क है?
जवाब: 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध (99.9%) होता है, 22 कैरेट लगभग 91.6% शुद्ध होता है और आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि 18 कैरेट में 75% सोना होता है।

सवाल: चांदी की कीमत कैसे तय होती है?
जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

सवाल: क्या अभी सोना खरीदना सही समय है?
जवाब: यह निवेश के उद्देश्य और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। कई विशेषज्ञ लंबी अवधि के निवेश के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं।

11:37 (IST) 10 Mar 2026

अहमदाबाद में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Ahmedabad)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): अहमदाबाद में आज कीमत ₹16,243 प्रति ग्राम है।

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): अहमदाबाद में आज भाव ₹14,890 प्रति ग्राम है।

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): अहमदाबाद में आज कीमत ₹12,184 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

11:07 (IST) 10 Mar 2026

कानपुर में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Kanpur)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): कानपुर में आज कीमत ₹16,253 प्रति ग्राम है।

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): कानपुर में आज भाव ₹14,900 प्रति ग्राम है।

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): कानपुर में आज कीमत ₹12,194 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

11:05 (IST) 10 Mar 2026

जयपुर मे आज सोने का भाव (Gold Price Today in Jaipur)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): जयपुर में आज कीमत ₹16,253 प्रति ग्राम है।

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): जयपुर में आज भाव ₹14,900 प्रति ग्राम है।

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): जयपुर में आज कीमत ₹12,194 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

11:03 (IST) 10 Mar 2026

चेन्नई में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Chennai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): चेन्नई में आज कीमत ₹16,418 प्रति ग्राम है।

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): चेन्नई में आज भाव ₹15,050 प्रति ग्राम है।

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): चेन्नई में आज कीमत ₹12,890 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

11:02 (IST) 10 Mar 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) के लिए ₹16,238 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने (91.6% शुद्धता) के लिए ₹14,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (75% शुद्धता) के लिए ₹12,179 प्रति ग्राम है।

11:02 (IST) 10 Mar 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,253 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,900 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,194 प्रति ग्राम है।

11:01 (IST) 10 Mar 2026

Gold/Silver Rate Today LIVE: भारत में आज चांदी की कीमत

भारत में आज चांदी की कीमत ₹290 प्रति ग्राम और ₹2,90,000 प्रति किलोग्राम है।

11:00 (IST) 10 Mar 2026

Gold/Silver Rate Today LIVE: भारत में आज सोने का भाव क्या है?

आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) के लिए ₹16,238 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) सोने का भाव ₹14,885 प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट (75% शुद्धता) सोने की कीमत ₹12,179 प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। सोने-चांदी के भाव से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको बताएंगे गोल्ड-सिल्वर से जुड़ी हर अपडेट...