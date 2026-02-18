Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 1.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,53,337 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वही, चांदी की कीमत 3.41% से भी अधिक की तेजी के साथ 2.36 लाख रुपये प्रति किग्रा है।
इससे पहले मंगलवार, 17 फरवरी को सोने की कीमत 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 2,228 रुपये यानी 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया था।
मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 2% से भी अधिक की गिरावट के साथ 2.33 लाख रुपये प्रति किग्रा रह गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के मार्च महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6,330 रुपये यानी 2.64% की गिरावट के साथ 2,33,561 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया था।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
पुणे में आज सोने की कीमत
पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम है।
जयपुर में आज सोने की कीमत
जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।
पटना में आज सोने की कीमत
पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम है।
अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)
अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।
गोल्ड ईटीएफ क्या है?
गोल्ड ईटीएफ निवेश का एक साधन है जिसे शेयर बाजार में ट्रेड किया जाता है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है यानी अगर बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके ईटीएफ का दाम भी उतना ही बढ़ेगा।
इंदौर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Indore)
इंदौर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।
आज मेरठ में सोने की कीमत
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
आज भारत में कितना है चांदी का भाव? (Silver Rate Today in India)
आज भारत में 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 25500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 255000 रुपये है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)
सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)
पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,419 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,134 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,564 प्रति ग्राम है।
नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)
नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,419 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,134 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,564 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,419 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,134 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,564 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के फायदे और नुकसान
फायदे
गोल्ड ईटीएफ में सोना भौतिक रूप से रखने की जरूरत नहीं होती इसलिए चोरी या शुद्धता की चिंता नहीं रहती है।
इसकी कीमतें बाजार में लिस्टेड होती हैं और आसानी से ट्रैक की जा सकती हैं।
नुकसान
ईटीएफ स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है इसलिए बाजार की अस्थिरता का असर इस पर पड़ता है।
ईटीएफ में फंड मैनेजमेंट चार्ज देना पड़ता है जिससे रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है।
क्या है गोल्ड ईटीएफ?
चांदी का भाव मंगलवार को कितना था?
प्रमुख एशियाई बाजारों में छुट्टियों के बीच मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 2% से भी अधिक की गिरावट के साथ 2.33 लाख रुपये प्रति किग्रा रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में चांदी के मार्च महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6,330 रुपये यानी 2.64% की गिरावट के साथ 2,33,561 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।
सोने का भाव मंगलवार को कितना था?
डॉलर के मजबूत होने के कारण वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 2,228 रुपये यानी 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।