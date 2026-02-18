Go to Live Updates

Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 1.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,53,337 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वही, चांदी की कीमत 3.41% से भी अधिक की तेजी के साथ 2.36 लाख रुपये प्रति किग्रा है।

इससे पहले मंगलवार, 17 फरवरी को सोने की कीमत 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 2,228 रुपये यानी 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया था।

मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 2% से भी अधिक की गिरावट के साथ 2.33 लाख रुपये प्रति किग्रा रह गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के मार्च महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6,330 रुपये यानी 2.64% की गिरावट के साथ 2,33,561 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया था।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

15:50 (IST) 18 Feb 2026

पुणे में आज सोने की कीमत

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम है।

14:52 (IST) 18 Feb 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत

जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।

14:18 (IST) 18 Feb 2026

पटना में आज सोने की कीमत

पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।

13:35 (IST) 18 Feb 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम है।

13:09 (IST) 18 Feb 2026

अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)

अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।

12:42 (IST) 18 Feb 2026

गोल्ड ईटीएफ क्या है?

गोल्ड ईटीएफ निवेश का एक साधन है जिसे शेयर बाजार में ट्रेड किया जाता है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है यानी अगर बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके ईटीएफ का दाम भी उतना ही बढ़ेगा।

12:16 (IST) 18 Feb 2026

इंदौर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Indore)

इंदौर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।

11:56 (IST) 18 Feb 2026

आज मेरठ में सोने की कीमत

दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,435 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,150 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,580 प्रति ग्राम है।

11:32 (IST) 18 Feb 2026

11:12 (IST) 18 Feb 2026

आज भारत में कितना है चांदी का भाव? (Silver Rate Today in India)

आज भारत में 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 25500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 255000 रुपये है।

10:59 (IST) 18 Feb 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम है।

10:37 (IST) 18 Feb 2026

10:22 (IST) 18 Feb 2026

सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)

सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम है।

09:25 (IST) 18 Feb 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,419 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,134 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,564 प्रति ग्राम है।

08:29 (IST) 18 Feb 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)

नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,419 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,134 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,564 प्रति ग्राम है।

08:13 (IST) 18 Feb 2026

06:50 (IST) 18 Feb 2026

गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के फायदे और नुकसान

फायदे

गोल्ड ईटीएफ में सोना भौतिक रूप से रखने की जरूरत नहीं होती इसलिए चोरी या शुद्धता की चिंता नहीं रहती है।

इसकी कीमतें बाजार में लिस्टेड होती हैं और आसानी से ट्रैक की जा सकती हैं।

नुकसान

ईटीएफ स्टॉक मार्केट से जुड़ा होता है इसलिए बाजार की अस्थिरता का असर इस पर पड़ता है।

ईटीएफ में फंड मैनेजमेंट चार्ज देना पड़ता है जिससे रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है।

06:00 (IST) 18 Feb 2026

05:24 (IST) 18 Feb 2026

चांदी का भाव मंगलवार को कितना था?

प्रमुख एशियाई बाजारों में छुट्टियों के बीच मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 2% से भी अधिक की गिरावट के साथ 2.33 लाख रुपये प्रति किग्रा रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में चांदी के मार्च महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6,330 रुपये यानी 2.64% की गिरावट के साथ 2,33,561 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।

05:06 (IST) 18 Feb 2026

सोने का भाव मंगलवार को कितना था?

डॉलर के मजबूत होने के कारण वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अप्रैल माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 2,228 रुपये यानी 1.44% की गिरावट के साथ 1,52,532 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।