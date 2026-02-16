Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने-चांदी के भाव में लगातार उठापटक का दौर जारी है। मंगलवार, 17 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में मुनाफावसूली के कारण गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की वायदा कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 11:04AM तक 1.61% गिरकर ₹152261 प्रति 10 ग्राम पर है।
वहीं मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत ₹9696 यानी 4.04% की गिरावट के साथ ₹230195 प्रति किलोग्राम पर है।
सोने-चांदी का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,54,910 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹2,60,000 पर पहुंच गई है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
लातूर में आज सोने की कीमत
लातूर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,423 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,138 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,568 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
हैदराबाद में आज सोने की कीमत
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,425 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,140 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,570 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,420 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,135 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,565 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)
अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,506 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,633 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
पटना में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Patna)
पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,496 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,205 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,623 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
कानपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kanpur)
कानपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,506 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,633 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)
सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,496 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,205 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,623 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Jaipur)
जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,506 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,633 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)
लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,506 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,633 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,491 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,200 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,618 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,491 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,200 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,618 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
नोएडा में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Noida)
नोएडा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,506 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,215 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,633 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)
नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)
लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,659 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,355 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,748 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
सूरत में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Surat)
सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,649 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,345 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,738 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
आज पुणे में सोने की कीमत (Gold Price today in Pune)
आज पुणे में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम है।
पटना में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Patna)
आज पटना में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,649 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,345 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,738 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: एमसीएक्स पर सोना 1.55 लाख रुपये से नीचे गिरा
अप्रैल 2026 की समाप्ति के साथ एमसीएक्स सोना वायदा 1,54,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था जो पिछले दिन से 1,405 रुपये या 0.90% कम है। सर्राफा अपने इंट्राडे लो 1,54,187 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: MCX पर चांदी के भाव में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट
एमसीएक्स पर चांदी 3% से अधिक गिरकर 2,35,208 रुपये प्रति 1 किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई। एमसीएक्स पर चांदी 5,710 रुपये या 2.34% की गिरावट के साथ 2,38,650 रुपये प्रति 1 किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
नागपुर में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Nagpur)
आज नागपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम है।
मैंगलोर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mangalore)
मैंगलोर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
लखनऊ में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Lucknow)
लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,659 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,355 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,748 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
मैसूर में आज सोने की कीमत (gold price today in mysore)
मैसूर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold price today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,644 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,340 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,733 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Jaiipur)
जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,659 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,355 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,748 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,753 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,440 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,350 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।