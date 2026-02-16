Gold/Silver Rate Today LIVE: सोने-चांदी के भाव में लगातार उठापटक का दौर जारी है। मंगलवार, 17 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में मुनाफावसूली के कारण गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की वायदा कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 11:04AM तक 1.61% गिरकर ₹152261 प्रति 10 ग्राम पर है।

वहीं मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत ₹9696 यानी 4.04% की गिरावट के साथ ₹230195 प्रति किलोग्राम पर है।

सोने-चांदी का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की ₹1,54,910 है। वहीं एक किलोग्राम चांदी ₹2,60,000 पर पहुंच गई है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

