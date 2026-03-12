Gold/Silver Rate Today LIVE: गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मुख्य रूप से मजबूत डॉलर के प्रभाव और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण महंगाई की चिंता को बढ़ी और नजदीकी भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर किया।

मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ने के बीच गुरुवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। अंतरराष्ट्रीय कीमती धातुओं की कीमतों में कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा।

MCX गोल्ड रेट (अप्रैल फ्यूचर्स) आज 0.62% बढ़कर ₹1,62,799 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद स्तर ₹1,61,789 था।

MCX सिल्वर प्राइस (मई फ्यूचर्स) 0.26% बढ़कर ₹2,69,212 प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद स्तर ₹2,68,491 था। हालांकि, बाद में घरेलू बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। MCX गोल्ड प्राइस ₹283 या 0.17% गिरकर ₹1,61,506 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। MCX सिल्वर प्राइस ₹1,991 या 0.74% गिरकर ₹2,66,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2% गिरकर $5,165.73 प्रति औंस रही। अप्रैल डिलीवरी के यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में भी 0.2% की गिरावट दर्ज की गई, और यह $5,171.40 प्रति औंस पर बंद हुआ।

स्पॉट सिल्वर की कीमत स्थिर रही और $85.82 प्रति औंस रही। अमेरिकी डॉलर 0.2% मजबूत हुआ जिससे डॉलर में कीमत वाले कमोडिटीज़ जैसे सोना और चांदी, अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए महंगे हो गए।

Live Updates