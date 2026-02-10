सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई सप्ताह से लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और स्वस्थ हाजिर खरीदारी के बीच बुधवार, 11 फरवरी की सुबह एमसीएक्स पर सोने की दर 1% बढ़ गई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और डॉलर में बढ़ोतरी ने सोने की सुरक्षित-हेवेन अपील को बढ़ा दिया है।

सोने-चांदी का आज का भाव

एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल अनुबंध ₹1,600 या 1% से अधिक बढ़कर ₹1,58,436 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि एमसीएक्स पर चांदी का मार्च अनुबंध लगभग ₹8,300 या 3.3% बढ़कर ₹2,60,838 प्रति किलोग्राम हो गया।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

