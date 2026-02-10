सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई सप्ताह से लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और स्वस्थ हाजिर खरीदारी के बीच बुधवार, 11 फरवरी की सुबह एमसीएक्स पर सोने की दर 1% बढ़ गई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और डॉलर में बढ़ोतरी ने सोने की सुरक्षित-हेवेन अपील को बढ़ा दिया है।
सोने-चांदी का आज का भाव
एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल अनुबंध ₹1,600 या 1% से अधिक बढ़कर ₹1,58,436 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि एमसीएक्स पर चांदी का मार्च अनुबंध लगभग ₹8,300 या 3.3% बढ़कर ₹2,60,838 प्रति किलोग्राम हो गया।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
सूरत में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Surat)
सूरत में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,856 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,535 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,894 प्रति ग्राम है।
केरल में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,851 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,530 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,889 प्रति ग्राम है।
मैसूर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mysore)
मैसूर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,851 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,530 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,889 प्रति ग्राम है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: भारत में चांदी कहां-कहां खरीद सकते हैं?
भारत में चांदी बैंक, ज्वेलर्स और ऑनलाइन एजेंट्स से खरीदी जा सकती है। बैंक शुद्धता की जांच और भरोसे की गारंटी देने के कारण आमतौर पर ज्यादा कीमत वसूलते हैं। ज्वेलर्स वजन के आधार पर अलग-अलग प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी चांदी खरीदने की सुविधा देती हैं।
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,928 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,600 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹12,540 प्रति ग्राम है।
आज भुवनेश्वर में सोने की कीमत (Gold Price today in Bhaubaneshwar)
आज भुवनेश्वर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,851 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,530 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,889 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
आज पटना में सोने की कीमत (Gold price Today in Patna)
आज पटना में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,856 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,535 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,894 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,866 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,545 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,904 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
आज नागपुर में सोने की कीमत (Gold Price Today in Nagpur)
आज नागपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,851 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,530 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,889 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
लखनऊ में आज सोने की कीमत
लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,866 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,545 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,904 प्रति ग्राम है।
आज अयोध्या में सोने की कीमत (Gold Price Today in Noida)
आज अयोध्या में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,866 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,545 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,904 प्रति ग्राम है।
नोएडा में आज सोने का भाव (Gold Price Today in Noida)
नोएडा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,866 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,545 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹11,904 प्रति ग्राम है।
भारत में आज सोने-चांदी का भाव
गोल्ड में निवेश, सावधानी बरतें
गोल्ड में निवेश तभी करें जब लंबी अवधि तक होल्ड करने की तैयारी हो और फैसला करते समय अपनी रिस्क लेने की क्षमता को हमेशा ध्यान में रखें।
सोने में निवेश से पहले ध्यान रखें ये बातें
फिजिकल गोल्ड हो या सोने में निवेश करने वाले गोल्ड ईटीएफ, पिछले एक साल में उनके रिटर्न और निवेश के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन यह बिलकुल जरूरी नहीं है कि तेजी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। सोने में किसी भी रास्ते से निवेश करें, उस पर मिलने वाले रिटर्न गारंटीड नहीं, बल्कि बाजार पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि गोल्ड ईटीएफ को रिस्कोमीटर पर हाई रिस्क की रेटिंग दी जाती है। शॉर्ट टर्म में यह रिस्क और भी ज्यादा रहता है।
गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?
गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की इस बढ़ती दिलचस्पी की मुख्य वजह पिछले एक साल के दौरान फिजिकल गोल्ड की कीमतों में आई तेजी है। पिछले एक साल के दौरान फिजिकल गोल्ड की कीमतों में 90% से 100% तक की बढ़त देखने को मिली है। 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों ने 175,930 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था।
एक साल में गोल्ड ईटीएफ में 213.68 फीसदी का उछाल
जनवरी 2026 में गोल्ड ईटीएफ का एवरेज नेट एयूएम 1,50,380.66 करोड़ रुपये रहा, जो दिसंबर 2025 के 1,20,867.22 करोड़ रुपये के एवरेज नेट एयूएम से 24.42% अधिक है। वहीं, जनवरी 2025 के 47,940.63 करोड़ रुपये के एवरेज नेट एयूएम की तुलना में जनवरी 2026 का आंकड़ा 213.68% का उछाल दिखा रहा है।
जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में जबरदस्त उछाल
AMFI के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 के दौरान गोल्ड ईटीएफ में 24,039.96 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया। दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 11,646.74 करोड़ रुपये और एक साल पहले जनवरी 2025 में सिर्फ 3,751.42 करोड़ रुपये था। इस हिसाब से गोल्ड ईटीएफ का मंथली फंड इनफ्लो पिछले एक महीने में ही 106.41% बढ़ गया है, जबकि जनवरी 2025 के मुकाबले तो इसमें 540.82% का उछाल आया है। इससे पता चलता है कि सोने में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान कितनी तेजी से बढ़ा है।
Gold/Silver Rate Today LIVE: गोल्ड ईटीएफ के आंकड़े
31 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच यानी महज एक महीने के दरमियान भी गोल्ड ईटीएफ के नेट AUM में 44% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रहे कि ये सभी आंकड़े गोल्ड ईटीएफ में होने वाले निवेश के हैं, गोल्ड पर मिलने वाले रिटर्न के नहीं।
गोल्ड ETF में बढ़ा निवेश
पिछले एक साल में सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी के दौरान गोल्ड में म्यूचुअल फंड्स के जरिये किया जाने वाला निवेश भी कई गुना बढ़ गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 को गोल्ड ईटीएफ का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पिछले साल की इसी तारीख यानी 31 जनवरी 2025 की तुलना में ढाई गुना से भी ज्यादा हो चुका है। इसी दौरान गोल्ड ईटीएफ के मंथली फंड इनफ्लो में 540% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
ऑलटाइम हाई से नीचे गोल्ड-सिल्वर
जनवरी के आखिर में बहुत तेजी से बढ़ी रैली के बाद कीमती धातुएं अब तक के उच्चतम स्तर से गिर गई थीं।
शुक्रवार को बंद होने तक, सोना अपने 29 जनवरी के शिखर से लगभग 11% नीचे था, हालांकि यह वर्ष के लिए लगभग 15% ऊपर रहा।
सिंगापुर समयानुसार सुबह 8:28 बजे सोना 1.3% बढ़कर 5,028.77 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 1.7% बढ़कर 79.18 डॉलर हो गई।
निवेश का सुरक्षित विकल्प है सोना
सोना निवेश का सुरक्षित और भरोसेमंद जरिया माना जाता है। यह मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के लिए शानदार विकल्प है और एक पोर्टफोलियो में विविधता बढ़ाता है।
सेलम में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Salem)
सेलम में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,906 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,580 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,530 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।
राजकोट में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Rajkot)
सोने-चांदी पर एक्सपर्ट्स का रुख
अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 1.13 डॉलर या 1.37 प्रतिशत टूटकर 82.16 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि सोना मामूली घटकर 5,052.43 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष (जिंस और मुद्रा), जतिन त्रिवेदी ने कहा, ''बाजार भागीदार अमेरिका के मुख्य खुदरा बिक्री आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हफ्ते के आखिर में बेरोजगारी और गैर-कृषि पेरोल आंकड़े आएंगे।'' उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आने के बाद उतार- चढ़ाव की संभावना है, क्योंकि ये फेडरल रिजर्व के नीतिगत रुख को लेकर उम्मीदों को आकार देंगे और सर्राफा में अल्पावधिक मूल्य दिशा पर असर डालेंगे।
आज चांदी-सोने का भाव
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी सोमवार के 2,72,000 रुपये प्रति किग्रा के बंद भाव से 7,500 रुपये लुढ़ककर 2,64,500 रुपये प्रति किग्रा (सभी कर मिलाकर) रह गई। दूसरी ओर, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,200 रुपये या 1.4 प्रतिशत बढ़कर 1,60,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने कहा कि आभूषण विक्रेताओं और निवेशकों की सतत लिवाली के बीच सोने में लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ''मंगलवार को सोने में मामूली बढ़त हुई, जबकि व्यापारी नए वृहद आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहे थे।''
दिल्ली में चांदी सस्ती, सोना महंगा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को जहां चांदी की कीमतें 7,500 रुपये या करीब तीन प्रतिशत टूटकर 2.64 लाख रुपये प्रति किग्रा रह गईं, वहीं मजबूत डॉलर के बावजूद सोने की कीमतें 2,200 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गईं।
नागपुर में आज सोने की कीमत
नागपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,878 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,555 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,909 प्रति ग्राम (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) है।